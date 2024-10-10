Валерий Бебко впервые за долгое время вышел на связь в сети.

Участник группы The Hardkiss и муж певицы Юлии Саниной - украинский музыкант Валерий Бебко - впервые за долгое время вышел на связь. Артист раскрыл, где сейчас находится.

В сети ходили слухи, что весь мужской состав The Hardkiss, в частности, и Бебко, выехали за границу. Зато Санина осталась в Украине и продолжала концертную деятельность, но выступала она сама. Ни Валерий, ни Юлия никак не комментировали эти слухи. Более того, музыкант исчез из инфопространства и долгое время мочал о войне в Украине.

Однако на днях он наконец поделился новыми фотографиями в своем Instagram. Валерий опубликовал свои фото и кадры любимой, а также коллег по группе. Вероятно, эти снимки были сделаны во время подготовки к выступлению коллектива. Как известно, сейчас группа гастролирует по Канаде, США и Европе.

Видео дня

На других кадрах был изображен город, в котором находится Бебко. На одном из фото виднеется театр Orpheum Theatre, который находится в Лос-Анджелесе. Тем самым артист рассекретил, что сейчас вместе с женой приехал в США.

К слову, после слухов о выезде мужского состава The Hardkiss Санина воздержалась от комментариев, но летом этого года она сообщила, что начинает сольную карьеру. Она создала персонализированные страницы на Facebook, Spotify и YouTube. В то же время певица не скрывала, что сейчас группа переживает сложный период. Стоит указать, что до этого большого тура по Америке и Европе Бебко появлялся на концерте группы только один раз за время полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее Юлия Санина впервые за два года показала 8-летнего сына. Исполнительница приехала к сыну за границу.

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