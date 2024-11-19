Известная украинская рэперша, представительница Украины на "Евровидении-2024" alyona alyona alyona впервые откровенно рассказала о проблемах с ментальным здоровьем. Артистка призналась, что у нее была затяжная депрессия, из-за которой она ставила на паузу свою карьеру.
В своем Instagram исполнительница подняла тему психоэмоционального состояния украинцев во время войны и поделилась собственной историей, которую переживала в течение последних нескольких лет. Оказалось, что долгое время знаменитость чувствовала себя морально истощенной, несчастной и не понимала, в чем смысл жизни.
Из-за навязчивых мыслей она решила обратиться за помощью к специалистам, в частности, к психологу и психиатру. Именно они обнаружили у рэперши затяжную депрессию, которая со временем переросла в тревожное расстройство первой стадии. По словам певицы, она боролась с депрессией более года, из-за чего ей даже приходилось ставить на паузу свое творчество.
"Я много рассказывала, что беру творческую паузу, иду работать над собой, работаю с психологом... И никогда не делилась диагнозами, которые мне ставили психологи. Год назад, когда я отдыхала в Моршине, я впервые обратилась к психологу, чтобы разобраться, почему мне так часто хочется плакать и почему я стала эмоционально нестабильной. Я очень долго разбиралась. Наверное, вплоть до Нацотбора. Потому что он поднял все мое эмоциональное состояние на еще более высокую ступень из-за того количества ответственности, которая была на наших плечах. Оба психолога сказали мне обратиться к психиатру. У меня были очень большие подозрения на тревожное расстройство. Психиатр провела исследование и оказалось, что тревожное расстройство у меня на начальной стадии. И оно - следствие глубокой депрессии, которая длилась более полутора лет", - написала в блоге alyona alyona.
Эта тема откликнулась у подписчиков исполнительницы и они поделились собственными страшными историями в сети, а также поддержали своего кумира:
- "Спасибо за откровенность. У меня у самой депрессия, недавно очередной раз попыталась себя убить. Знаю, как тяжело искать свою дорогу в хаосе"
- "Обнимаю вас и очень понимаю"
- "Нам никогда не прививали привычку заботиться о своем ментальном здоровье, хорошо, что об этом сейчас говорят. Спасибо за искренность"
- "Спасибо вам за вас! Понимаю, поддерживаю, спасибо вам за искренность"
Напомним, ранее alyona alyona призналась, планирует ли снова выступить на "Евровидении-2025". Рэперша также рассказала о планах на песенный конкурс у своей коллеги Jerry Heil.