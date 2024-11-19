Артистке пришлось обратиться к психологу и психиатру, чтобы найти эту проблему.

Известная украинская рэперша, представительница Украины на "Евровидении-2024" alyona alyona alyona впервые откровенно рассказала о проблемах с ментальным здоровьем. Артистка призналась, что у нее была затяжная депрессия, из-за которой она ставила на паузу свою карьеру.

В своем Instagram исполнительница подняла тему психоэмоционального состояния украинцев во время войны и поделилась собственной историей, которую переживала в течение последних нескольких лет. Оказалось, что долгое время знаменитость чувствовала себя морально истощенной, несчастной и не понимала, в чем смысл жизни.

Из-за навязчивых мыслей она решила обратиться за помощью к специалистам, в частности, к психологу и психиатру. Именно они обнаружили у рэперши затяжную депрессию, которая со временем переросла в тревожное расстройство первой стадии. По словам певицы, она боролась с депрессией более года, из-за чего ей даже приходилось ставить на паузу свое творчество.

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"Я много рассказывала, что беру творческую паузу, иду работать над собой, работаю с психологом... И никогда не делилась диагнозами, которые мне ставили психологи. Год назад, когда я отдыхала в Моршине, я впервые обратилась к психологу, чтобы разобраться, почему мне так часто хочется плакать и почему я стала эмоционально нестабильной. Я очень долго разбиралась. Наверное, вплоть до Нацотбора. Потому что он поднял все мое эмоциональное состояние на еще более высокую ступень из-за того количества ответственности, которая была на наших плечах. Оба психолога сказали мне обратиться к психиатру. У меня были очень большие подозрения на тревожное расстройство. Психиатр провела исследование и оказалось, что тревожное расстройство у меня на начальной стадии. И оно - следствие глубокой депрессии, которая длилась более полутора лет", - написала в блоге alyona alyona.

Эта тема откликнулась у подписчиков исполнительницы и они поделились собственными страшными историями в сети, а также поддержали своего кумира:

"Спасибо за откровенность. У меня у самой депрессия, недавно очередной раз попыталась себя убить. Знаю, как тяжело искать свою дорогу в хаосе"

"Обнимаю вас и очень понимаю"

"Нам никогда не прививали привычку заботиться о своем ментальном здоровье, хорошо, что об этом сейчас говорят. Спасибо за искренность"

"Спасибо вам за вас! Понимаю, поддерживаю, спасибо вам за искренность"

Напомним, ранее alyona alyona призналась, планирует ли снова выступить на "Евровидении-2025". Рэперша также рассказала о планах на песенный конкурс у своей коллеги Jerry Heil.

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