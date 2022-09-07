Ярмак откровенно рассказал о войне в Украине.

Украинский рэпер Ярмак в интервью УНИАН рассказал, участвовал ли в ближних боях и приходилось ли ему стрелять в российских оккупантов во время войны в Украине.

По словам Ярмака, который с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину пошел на фронт защищать свою Родину, признался, что пока ему не приходилось участвовать в ближних боях. Однако оккупанты все же получают по заслугам.

"Приходилось сбрасывать на них (оккупантов, - УНИАН) взрывчатку", - сказал Ярмак.

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Также боец ВСУ рассказал о "подарке", который захватчики оставили его соседям и что сейчас с его домом под Киевом.

"Нашему дому повезло, но около 10 домов вокруг получили серьезные разрушения. У соседа через дом снаряд каким-то образом ударился о забор и отпал взрыватель и не взорвался, у другого - "ураган" лежал не взорванный на пороге. У меня на доме только несколько повреждений от обломков", - добавил Ярмак.

Напомним, известный комик Гудков рискует загреметь за решетку за "оскорбление" россиян.

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