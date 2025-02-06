Общественный деятель признался, что быстро согласился на участие в шоу и раскрыл свою миссию на проекте.

Ветеран российско-украинской войны, главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько, который ранее рассекретил, какую пенсию получает, высказался об участии в проекте. Он ответил, с какой целью шел на реалити.

Как известно, в финале общественный деятель выбрал волонтерку Инну Белень, однако на днях они объявили о своем разрыве и признались, что не смогли сохранить отношения вне камер. Правда, в интервью для Марички Падалко "Терен" указал, что шел на шоу не только за любовью.

По его словам, он быстро согласился на участие в "Холостяке". Он понял, что реалити - это площадка с большой аудиторией, на которой он может привлечь внимание ко многим социальным проблемам. У него уже было определенное социальное влияние и до этого, но на значительное меньшее количество людей.

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"Соглашался легче, потому что было какое-то понимание и желание транслировать себя и те месседжи, которые хотел. Я понимал, что это огромная площадка, чтобы достучаться до людей. И я понимал, что те люди, к которым я уже достучался, которые уже что-то меняли, они и так следили за мной, и мне не надо было такой большой площадки, как телевизионный канал, чтобы это сказать", - рассказал знаменитость.

Александр отметил, что стремился на шоу показать, что ветераны не ограничены в своих возможностях. На своем примере он демонстрировал, что они могут покорять любые вершины. А также "холостяк" хотел, чтобы люди с инвалидностью поверили в себя. Однако даже после шоу, говорит "Терен", украинцам еще все равно нужно учиться уважать ветеранов.

"Хотел донести, что человек с инвалидностью, ветеран, после получения сложного или любого другого ранения может жить полноценной жизнью и быть полноценным членом этого общества. Хотя сейчас я вижу, что людям это все же не доходит и это очень больно на самом деле, потому что не хватает уважения. Есть люди, которые понимают, почему стоит уважать, для чего я туда пошел. И это те люди, которые имеют отношение к войне. Люди же, которые увидели ветерана только вот по телевизору, то это единственный их контакт с ветеранами", - добавил звезда проекта.

Напомним, ранее "Терен" высказался о разрыве отношений с Инной Белень. Общественный деятель признался, что не верит в любовь с первого взгляда.

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