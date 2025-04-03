Yaktak объявил о переносе концертов в Европе и назвал новые даты выступлений.

Популярный украинский певец Yaktak, настоящее имя которого Ярослав Карпук, которого в марте не выпустили за границу, объявил, что все же сможет отправиться в европейский гастрольный тур. Исполнитель получил разрешение на выезд и назвал новые даты выступлений в Европе.

Как известно, в феврале Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины приняло решение об ограничениях для артистов, выступающих за рубежом. Мужчинам призывного возраста запретили пересекать границу в связи со злоупотреблениями. Ранее 20% исполнителей выезжали из Украины и не возвращались. Из-за этого свои выступления в Европе пришлось перенести не только Ярославу, но и Верке Сердючке и Дмитрию Шурову.

Однако в своем Instagram Карпук сообщил, что все же сможет выступить за пределами нашей страны. Его тур стартует 8 апреля и начнется с концерта в Варшаве, Польша. Многие концерты получили новые даты и были отложены на несколько недель. Но еще 10 шоу пока остаются без новых дат. Также еще два выступления были отменены, они планировались в Кельце и Сосновце.

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"Наконец мы получили разрешение на выезд в наш зарубежный тур. Спасибо всем, кто ожидал, поддерживал, вы даже не представляете, какая это была мощная борьба", - написал артист.

Он не стал раскрывать, каким образом ему удалось получить разрешение от Минкульта. Однако поделился, что получить право выехать из Украины было очень сложно. По его словам, в течение месяца он и команда обращались в различные структуры, но много раз получали отказ.

"Так сложилось, что конкретно тогда, когда мы должны были уехать - изменились правила и в этих "измененных правилах" было очень много нюансов, которые никак не способствовали быстрому решению. Поскольку добавились новые структуры, от которых нужно было тоже получить подпись, это заняло в разы больше времени. Все время находилось какое-то новое слово "нет, потому что". Весь месяц мы ожидали положительный ответ "со дня на день", "уже завтра", или "с понедельника", "после выходных", "еще одна подпись", "жду ответ руководителя" и тому подобное. Через сотни наших попыток и сотни наших поданных документов, наконец у нас есть официальное разрешение!" - рассказал исполнитель хитов "Уночі", "Погляд", "LaLaLa".

В дополнение, Yaktak указал, что у его концертов благотворительная цель. Как и раньше, он планирует собрать большую сумму средств для ВСУ, за которые потом приобретет необходимую помощь для украинских защитников.

Напомним, ранее Верке Сердючке разрешили выехать за границу. После запрета выезда из страны артист все же получил разрешение на выступления в Европе. Андрей Данилко объявил новые даты концертов в четырех городах Европы.

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