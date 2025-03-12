После запрета выезда из страны артист все же получил разрешение на выступления в Европе.

Известному украинскому артисту Андрею Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, разрешили выехать за границу. Знаменитость уже объявил о новых концертах в Европе, которые ранее были перенесены на неизвестные даты.

Как известно, на прошлой неделе исполнитель в своих соцсетях объявил, что ему ограничили выезд из Украины, из-за чего он был вынужден перенести свои выступления. Концерты были запланированы с 7 по 16 марта в разных европейских городах.

Причиной запрета на выезд стали нововведения Министерства культуры и стратегических коммуникаций. В ведомстве ограничили выезд украинских артистов-мужчин призывного возраста, чтобы предотвратить злоупотребления. Дело в том, что ранее 20% исполнителей, которые выезжали из Украины, не возвращались.

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Запреты коснулись многих певцов, в частности, Дмитрия Шурова, Верки Сердючки и Yaktak. Однако сейчас на своей странице в Instagram 51-летний Данилко объявил, что все же сможет выступить в Европе в ближайшее время.

Он опубликовал сообщение, в котором анонсировал новые концерты в трех странах. Судя по афише выступления, которые были запланированы на март, теперь перенесены на май. Верка Сердючка планирует выступить в Аликанте, Испания, Лондоне, Великобритания, Мюнхене и Франкфурте, Германия, 13, 15, 17 и 19 мая 2025 года.

"Внимание! Новые даты концертов!" - лаконично объявил о переносе выступлений звезда сцены и больше не раскрыл никаких подробностей своего выезда из Украины.

Напомним, ранее "мама" Верки Сердючки показала свою внучку. Инна Белоконь поделилась семейным кадром с подросшей малышкой.

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