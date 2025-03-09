YAKTAK объявил об отмене концертов в Европе.

Популярный украинский певец YAKTAK, настоящее имя которого Ярослав Карпук, объявил о переносе концертов за рубежом. Артиста не выпустили за границу.

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram. Знаменитость, известный песнями "Уночі", "Погляд", "LaLaLa", планировал дать три концерта в Европе. В частности, он должен был выступить в Бухаресте, Кошице и Будапеште 8, 10 и 11 марта соответственно. Однако концерты были отменены, а в его гастрольный тур внесены изменения.

Причиной стал новый указ Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Как известно, в феврале в ведомстве ограничили артистам выезд из Украины.

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По словам Ярослава, изменения в законодательстве коснулись и его. Сейчас он перенес выступления и не назвал новых дат, поскольку не знает, когда сможет выехать за границу. В то же время все его концерты в Украине состоятся по плану.

"К сожалению, вынуждены перенести эти концерты (пока на неопределенные даты). Изменения в законодательстве повлияли на возможность выезда за пределы Украины, из-за чего проведение запланированных концертов пока стало невозможным", - отметил YAKTAK.

Нововведение Минкульт ввел, чтобы предотвратить злоупотребления. Дело в том, что этому предшествовало то, что около 20% исполнителей мужского пола призывного возраста ранее выехали за границу и не вернулись. Из-за этого многие артисты, в том числе и Дмитрий Шуров, вынуждены переносить или отменять свои выступления за пределами Украины.

Напомним, ранее за границу не выпустили Верку Сердючку. Андрей Данилко отреагировал на новые правила выезда от Минкульта и объявил о переносе концертов в Европе.

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