Причиной отказа стал новый приказ Министерства культуры.

Украинского певца Андрея Данилко, который выступает под сценическим именем Верка Сердючка, не выпустили за границу на концерты.

Из-за этого инцидента команда артиста вынуждена перенести свой европейский тур, который должен был состояться с 7-16 марта. Причиной стал новый приказ Министерства культуры Украины, который с 3 марта начал накладывать ограничения на выезд артистов за пределы страны.

"В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко "VERKA SERDUCHKA & BAND" не получила разрешения (письма содействия) на выезд", - говорится на странице певца в Instagram.

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Кстати, в марте певец должен был выступить в 5 городах, в частности 7 числа в Лондоне, 9 - в Аликанте, 11 - во Франкфурте, 14 - в Мюнхене и 16 - в Праге. Однако эти даты теперь неактуальны, а вот билеты остаются действительными.

"О новых датах концертов мы сообщим в ближайшее время. Все купленные билеты действительны. Держимся вместе в эти непростые времена", - подчеркнула команда Данилко.

К слову, с 3 марта Министерство культуры приостановило выдачу рекомендательных писем на выезд для украинских артистов и медийщиков во время войны. Такие меры решили принять из-за того, что большинство из них не возвращается обратно.

Напомним, ранее певца Дмитрия Шурова не выпустили за границу. Он уже отреагировал на новые правила Минкульта.

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