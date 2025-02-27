Причиной стал новый приказ Минкульта.

Известный украинский певец, композитор и экспианист группы "Океан Эльзы" Дмитрий Шуров, более известный как Риапобой, сообщил, что его не выпустили за границу. Артист планировал отправиться в зарубежный концерт тур, но сейчас объявил о его отмене.

Об этом исполнитель оповестил поклонников в своем Facebook. На днях знаменитость планировал отправиться в Европу, где уже 1 марта в Люблине, Польша, было запланировано его первое выступление в рамках тура "Лучшее, что есть". На гастроли Шуров планировал поехать со скрипачом Моисеем Бондаренко. В общем музыканты хотели дать 16 концертов за рубежом.

Однако свои выступления звездам пришлось отменить. Причиной стал новый указ Министерства культуры Украины. Дело в том, что ведомство с 3 марта накладывает ограничения на выезд художников за границу. Следовательно, Риапобой и Бондаренко не получили разрешение на выезд из страны от Минкульта.

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В то же время Дмитрий заверил, что билеты на все концерты остаются действительными и отметил, что выступления будут перенесены. Новые даты шоу он пообещал объявить позже.

"Дорогие друзья! Сегодня вынуждены сообщить горькую новость. Наш с военным скрипачом Моисеем Бондаренко совместный тур "Лучшее, что есть", который охватывал 16 городов Европы, вынужденно переносится из-за того, что Минкульт не дал мне, как и многим другим коллегам, разрешение на выезд из Украины. Очень обидно за всех, кто всесторонне вложился в этот тур - организаторов, которые забронировали залы и сделали рекламу, слушателей, купивших билеты. Обидно, что не привезем вовремя помощь на тактическую медицину, на которую мы зарабатываем благотворительными турами (средняя цифра, заработанная и переданная с каждого такого нашего выезда - 1 000 000 грн). Уверены, что сможем увидеться с вами чуть позже! Новые даты объявим, все билеты действительны", - написал композитор.

До этого за границу также не выпустили участников группы "1914", которая с 2022 года ездит с благотворительными концертами по Европе. Фронтмен коллектива Дмитрий Кумар 27 февраля в Facebook заявил, что в Минкульте им не выдали разрешение на выезд.

Минкульт с 3 марта приостанавливает выдачу рекомендательных писем на выезд для украинских артистов. В министерстве указали, что новые правила нужны, чтобы предотвратить злоупотребления.

"Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Дмитрий Шуров высказался против мобилизации певцов. Знаменитость убежден, что артисты больше пользы приносят в тылу, выступая на сцене. Певец объяснил свою позицию.

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