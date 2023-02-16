Звезда "Папика" рассказала, что ей не выдали посылки, ведь их якобы "кто-то уже забрал".

Украинская актриса Дарья Петрожицкая пожаловалась на "Новую почту". Звезда сериала "Папик" рассказала о том, что она не сразу смогла получить свои посылки, которые очень ждала.

"Новая почта - это какое-то г*вно, блин. Я ее так любила... Со мной никогда такого не случалось. Шла я за посылочкой... Захожу на "Новую почту", и мне отдают одну посылку, которую я должна передать. А насчет второй посылки, которую я жду, они говорят: "Вы ее вчера забрали", - рассказала в Stories Петрожицкая.

На почте ей сообщили, что "получатель" уже якобы забрал посылки. Конечно, актриса возмутилась, ведь получателем является она, однако ей ничего не отдали. По словам Петрожицкой, она слышала много жалоб о "Новой почте", однако впервые столкнулась с такой проблемой.

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"Мне буквально сразу ответила "Новая почта", и пообещала мне помочь в моей ситуации. Как говорится, увидим-увидим", - впоследствии пошутила Петрожицкая.

Уже утром оказалось, что "Новой почте" удалось разрешить ситуацию. Счастливая актриса показала посылки, которые она не могла получить. Однако почему именно произошла такая ошибка и отдали бы ей посылки, если бы она не была звездой - неизвестно.

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая вернулась в Украину в начале февраля. До этого она находилась в Германии.

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