Блогерша ответила на вопросы своих подписчиков.

Украинская блогерша Анастасия Покрещук, которую еще называют обладательницей самых больших скул в мире, заявила, что у нее нет времени на уборку и на детей.

В Instagram-сторис Покрещук ответила на вопросы подписчиков.

В частности, кто-то из пользователей спросил ее, почему она такая "грязнуля"?

"В смысле…? Я всегда а*****но чистая, красивая, ухоженная и прилизанная. Ну да! На вокруг у меня времени нет. Я занимаюсь собой. Мне … убирать, не хочу я", – возмутилась блогерша.

На вопрос о домашнем уходе за волосами Покрещук заявила, что у нее дома "профессиональный салонный уход", все средства ей якобы подбирает косметолог. По ее словам, они дороже, но зато волосы "скажут спасибо".

Также у блогерши поинтересовались, хочет ли она детей.

"Не хочу детей. Не мое. У меня … работы. У меня нет времени на это. Это не мое – семья…", – призналась Покрещук.

А на вопрос, как разжечь огонь в отношениях, блогерша ответила, что нужно перестать быть занудой и отпустить мужчину: "Отпусти его, выпусти из клешней своих, начни увлекаться чем-то и займись собой".

Читайте такжеУкраинка с самыми большими скулами показала себя до пластики: реакция соцсетейРанее сообщалось, что Анастасия Покрещук показала, как выглядела в 16 лет без пластики.

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