Пара делится откровенными фото в Instagram.

Украинская блогерша Анастасия Покрещук, которую еще называют обладательницей самых больших скул в мире, якобы закрутила новый роман. На этот раз с блогером и музыкантом Игорем Мотиным.

Пара делится общими откровенными снимками, и в сети не стихают бурные обсуждения.

"Если ваши тусы не такие, как наши, то н***р звать", – подписал последнее фото с Покрещук Мотин в своем Instagram.

До этого Покрещук засветила с ним фото, на котором они целуются со словами: "Ойййй любовь".

Под снимками многие подписчики резко раскритиковали блогершу:

"Какой хороший малыш для девочки лет 15. Не верю", "Вам покрупнее самца нужно", "Такое ощущение, что в тебя влюблены одни геи. Астанавись", "Оставь ребёнка в покое", "Мальчик маму потерял?", "Насте нужно найти нормального брутального мужика", "Что только не сделаешь для подписоты", "А он совершеннолетний?", "Ты его сожрешь своими губами", "Скоро 12-летние в ход пойдут", "Явно к ней наклевывается вопрос, что она тетя гуляет с детьми…".

Ранее Анастасия Покрещук называла своим возлюбленным скандального блогера Алексея Мироненко, который тоже любит пластические эксперименты.

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Автор: Виолетта Орлова