Украинка с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук показала архивное фото. на нем девушке всего 16 лет.
Фотография появилась в Instagram девушки.
На фото будущую знаменитость не узнать. Тогда Анастасия еще не делала пластических операции и не красила волосы в яркие цвета.
"Что нашла! 16 и 32!"- подписала фото звезда.
Анастасия опубликовала коллаж, чтобы фолловеры могли сравнить ее в 16 и в 32. В юности знаменитость еще не изменила форму скул и не колола губы. Фото также свидетельствуют о том, что звезда изменила форму подбородка.
Фаны Анастасии признались, что не узнали бы ее на фото, где она предстала 16-летней. Некоторые поклонники звезды сравнили ее с Патрицией Реджани.
- "Вообще не узнать. Сейчас однозначно круче",
- "Хороша и там, и там",
- "Вы классная, свой стиль",
- пишут фолловеры звезды.
Как сообщал УНИАН, ранее Анастасия Покрещук ужаснула сеть после новой процедуры.
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