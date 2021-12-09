Фолловеры девушки заметили, что сейчас она выглядит гораздо лучше.

Украинка с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук показала архивное фото. на нем девушке всего 16 лет.

Фотография появилась в Instagram девушки.

На фото будущую знаменитость не узнать. Тогда Анастасия еще не делала пластических операции и не красила волосы в яркие цвета.

"Что нашла! 16 и 32!"- подписала фото звезда.

Анастасия опубликовала коллаж, чтобы фолловеры могли сравнить ее в 16 и в 32. В юности знаменитость еще не изменила форму скул и не колола губы. Фото также свидетельствуют о том, что звезда изменила форму подбородка.

Фаны Анастасии признались, что не узнали бы ее на фото, где она предстала 16-летней. Некоторые поклонники звезды сравнили ее с Патрицией Реджани.

"Вообще не узнать. Сейчас однозначно круче",

"Хороша и там, и там",

"Вы классная, свой стиль",

- пишут фолловеры звезды.

Как сообщал УНИАН, ранее Анастасия Покрещук ужаснула сеть после новой процедуры.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко