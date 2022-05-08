Сегодня Потапу исполнился 41 год.

Украинская певица Настя Каменских трогательно поздравила своего супруга Потапа с 41-летием.

В своем Instagram она написала, что всю жизнь мечтала именно о таком муже, как он. Также она поблагодарила Вселенную за то, что она послала ей такого мужчину.

"Я всегда мечтала о мужчине, с которым будет не страшно, с которым будет безопасно, а главное – весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек, и я благодарна Вселенной за тебя. Спасибо за творчество, за вдохновение и за светлый позитивный вайб, особенно в такие темные времена. Я тебя люблю, мой медвежонок", - написала Настя.

Также она опубликовала фото Потапа, которое было сделано еще прошлым летом.

Напомним, ранее Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения. Его слова настолько пронзили душу украинцев, что они не смогли сдержать эмоций и признались, что даже плакали.

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