Настя Каменских сегодня отмечает день рождения.

4 мая украинская певица Настя Каменских отмечает свое 35-летие. Первым ее поздравил любимый супруг, продюсер Потап.

В своем Instagram он обнародовал очень трогательный пост, который заставил пользователей сети просто умываться слезами.

"Моя самая красивая женщина во всем мире! Я люблю тебя, я обожаю тебя, я пою тебя! Я так горжусь тобой, твоей силой и невероятной красотой! Ты, как Украина, можешь все! Ты для меня не просто бриллиантовое произведение искусства, ты - моя мечта, мой партер, моя поддержка, мой друг, моя песня! В эти сложные времена для нас всех ты стала символом нашей страны на международной сцене, стала ангелом мира, несущим украинский флаг свободы, рупором народа, и я стал еще больше тобой гордиться", - написал Потап.

Он добавил, что все, что в этой жизни делает Каменских - все красиво. По его словам, она украшает своей красотой и талантом весь мир.

"Я безгранично благодарен судьбе, что она подарила мне тебя. Я люблю тебя, мое солнышко, очень сильно люблю", - добавил Потап.

Поклонники пары отметили, что продюсер очень трогательно поздравил свою супругу. В комментариях они написали, что не могут сдержать слез и высказали слова восхищения их любви.

Напомним, ранее Настя Каменских вместе с The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн мира.

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