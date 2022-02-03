Певица решила напомнить всем, как в первую очередь важно любить себя.

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) запустила челлендж к выходу своей новой песни, которая будет посвящена Дню святого Валентина.

Об этом исполнительница рассказала в Instagram-сторис.

"Я пишу, продолжаю каждый день мирить разбитые сердечки, которые с кем-то поссорились. Пишу вам в директ, записываю просьбы выйти на связь с человеком, который вас ждет все еще с открытым сердцем, – отметила Jerry. – Но кроме этого я подумала: а как люди, которые чувствуют себя одинокими или у которых нет вот этой второй половинки?... За меня не переживайте, я-то замуж за себя вышла. А те, кто действительно ищет себе пару…".

"Я подумала: как-то нечестно оставлять вас без челленджа… Давайте снимать видео, где будем показывать, как в первую очередь важно любить себя", – предложила певица.

При этом она напомнила, как сыграла свою свадьбу: "Я там целовалась с зеркалом, например. Вы можете сделать то же самое или сделайте что-то свое".

Читайте такжеJerry Heil: Я плакала из-за хейтеров, у меня даже были панические атакиРанее сообщалось, как Jerry Heil устроила целую свадебную церемонию, на которой вышла за себя замуж.

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