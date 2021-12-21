Певица поделилась фото и видео со съемок.

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) показала несколько кадров со съемок в образе "странного оленя" и удивила поклонников стройной фигурой.

Фото и видео исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"WEIRDO DEER (в переводе – странный олень). Как проходила съемка обложки с 3D одеждой. Я уже начала думать, что я нормальная… – отметила певица в подписи. – Поставь лайк ляжкам, они весь вечер старались не трястись!".

На фото Jerry позирует в откровенном боди телесного цвета и черных босоножках. Певице сделали яркий макияж и необычную прическу.

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Ранее сообщалось, как Jerry Heil перевела на украинский язык знаменитый хит российского исполнителя Басты "Сансара". Новый вариант песни звучит очень оригинально и мелодично.

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