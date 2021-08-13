Певица вызвала у поклонников смешанные чувства.

Украинская певица Jerry Heil устроила свадбеную церемонию, на которой женилась сама на себе. Да, бывает и так.

"Я сказала себе "да"", - подписала видео певица.

Поклонники не совсем поняли посыл звезды. Кто-то выразил свои догадки по поводу того, что это могут быть съемки нового клипа. А кто-то сказал, что испытывает смешанные чувства.

"Более бредового ничего не видела", "Когда тебя никто не зовет замуж", "Бардак в голове", "Народ, отмена. У нее презентация клипа, парни в истории проговорились. Свадьбы не будет", "Объяснительную бригаду мне, пожалуйста", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич