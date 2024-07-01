Певица похвасталась роскошным видом после родов.

Известная украинская певица Джамала, которая в мае в третий раз стала мамой, рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности. Исполнительница поделилась, когда планирует вернуться из декрета.

Месяц назад у знаменитости родился третий сын Алим. По словам артистки, ее фигура изменилась после беременности и родов. Она призналась, что за 9 месяцев набрала 18 килограммов. Однако Джамала не слишком переживает из-за этого. Звезда наслаждается материнством и своим внешним видом. Певица добавила, что понимает, какие трансформации сейчас переживает ее тело.

"Мой вес увеличился на 18 кг, но говорю искренне - я себе нравлюсь. Я осознаю, что мое тело проходит серьезную трансформацию, и точно не буду себя корить за лишние калории. Кому-то удается сохранить свой вес после рождения ребенка, но я приняла как факт, что это не мой случай", - поделилась Джамала интервью для Vogue.

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В дополнение, исполнительница рассказала о планах на будущее. В частности, звезда не хочет долго засиживаться в декретном отпуске. Сейчас она все время уделяет малышу, но уже в августе вернется на большую сцену.

"Без работы я как без крыльев. Но работать - не значит бросить ребенка. Я кормила Эмира и Селима (двух старших сыновей - УНИАН) до 8 месяцев между интервью и концертами, пока они не перешли на пюре", - отметила артистка.

Напомним, ранее Джамала показала новое фото младшего сына и поздравила его с праздником.

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