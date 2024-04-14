Шоумен раскрыл всю правду.

Последнее время шоумен Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык подогревают слухи о своем воссоединении.

Пара часто появляется вместе на публике и делится пикантными кадрами. Поэтому не странно, что поклонники заподозрили, что между ними вновь пробежала искра.

Однако, как рассказал Коляденко, романтических отношений между ними нет. Они просто друзья.

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"С бывшими можно дружить, пить чай, но чашку ты не склеишь. Она была разбита. Нельзя возвращаться в старые отношения. Только новая жизнь. Мы друзья и все. У нас секса нет уже давно", - сказал хореограф в программе "Вихідний 2.0".

Отношения Билык и Коляденко - что известно

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в отношениях пять лет, с 2001 по 2006 год. Причиной разрыва стала ревность со стороны Коляденко.

Также у Билык были и другие романы, но они не увенчались успехом. Сейчас артистка не замужем. А вот Дмитрий Коляденко говорит, что готов найти свою любовь.

"Я ищу любовь. Хочу ходить на свидания. Мне пишет много девушек, присылают сердечко. А я отвечаю! Два раза уже ходил на свидание", - сказал он в одном из интервью.

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