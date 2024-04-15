Шоумен поделился, что его сын Филипп сейчас находится в отношениях.

Известный украинский хореограф, шоумен Дмитрий Коляденко откровенно рассказал о подарке на день рождения сыну Филиппу. Также хореограф поделился, что его сын сейчас находится в отношениях.

Несколько дней назад Филипп отметил свое 31-летие. Как рассказал шоумен, он не слишком креативен в поздравлениях. Поэтому Дмитрий решил остановиться на классическом подарке и вручил сыну на день рождения 100 долларов.

"Сыну подарил 100 долларов. А он говорит - что можно купить на 100 долларов? Но нормально! Можно и поесть что-то купить", - сказал шоумен на шоу "Выходной 2.0".

Дмитрий также раскрыл подробности личной жизни Филиппа. Коляденко не стал отвечать о том, женат ли его сын, но подчеркнул, что он точно находится в отношениях. В дополнение шоумен признался, что уже давно мечтает о внуках и ждет дня, когда у Филиппа родится ребенок.

"Женат ли он женат - это тайна! Я не могу вам этого рассказать. Он встречается с девушкой. Очень хочу внуков. Я уже давно хочу", - рассказал хореограф.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко впервые рассказал об отношениях с Ириной Билык.

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