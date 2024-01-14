Женщина подхватила вирус.

Звезда сериалов "Однажды под Полтавой", "Свингеры" и других киноработ, украинская актриса Анна Саливанчук, пожаловалась на плохое самочувствие. Только недавно она лечила сына Глеба, который подхватил вирусную инфекцию на отдыхе в Португалии, а теперь такие же симптомы испытывает и она. Об этом Анна рассказала в своем инстаграме.

"Это ужас. Вчера сказала сыну, лучше бы я заболела вместо него. И вот, пожалуйста, у меня тоже вирусняк", - написала актриса.

Женщина отметила, что они уже возвращаются домой, но теперь не знает, как ей быстро встать на ноги.

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"Мы долетели в Польшу. С Глебом все хорошо, а у меня те же самые симптомы, что были у него. Вчера с 12-и ночи до сегодняшнего дня я просто в каматозе. Такие вот дела", - рассказала Анна в сторис.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук отдыхала со старшим сыном Глебом в Португалии. Женщина получила хейт насчет отдыха. Однако актриса отметила, что она много работала и донатила, поэтому заслужила этот отпуск.

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