Женщина отдыхает с сыном в Португалии.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая известна своими ролями в сериалах "Однажды под Полтавой", "Свингеры" и другими киноработами, сейчас отдыхает со страшным сыном Глебом в Португалии.

Женщина постит фотографии с моря и хорошо проводит время. Однако такой контент нравится не всем. Недавно Анна ответила на критику, почему она устроила себе релакс, когда в Украине идет война.

"Если может кто-то сказать мне: "С*чка драная", простите меня за мат, и отдыхаю, то я это заслужила. Я много работала, донатила, много делала. Да, я привезла своего сына на солнце, потому что невероятно много мои дети болели, вы это знаете хорошо. Смотрю каждый день, как его глаза улыбаются и кайфую от этого. Хочу, чтобы вы поняли, что каждый человек, который много работает, много донатит и вообще каждый человек в Украине заслуживает какой-то отдых", - сказала Саливанчук.

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Женщина добавила, что старается редко заходить в сеть, потому что хочет максимально набраться энергии от путешествия. Именно это поможет ей с новыми силами вернуться к работе и продолжать поддерживать военных. Поэтому подчеркнула, что на критику она не обращает внимания.

"Прежде, чем осуждать и завидовать, посмотрите на себя и что вы сделали за этот год. И если вы думаете что-то плохое, это значит, что вы ничего не сделали для Украины, а если сделали, то вы только порадуетесь за нас", - написала актриса.

Напомним, ранее Анна Саливанчук отвечала на хейт относительно того, почему ее муж-нардеп Александр Божков не воюет. Тогда женщина сказала, что не каждому нужно брать в руки оружие. Некоторые могут быть более полезными в тылу.

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