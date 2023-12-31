Она считает, что не все могут быть полезными на фронте.

Украинская актриса Анна Саливанчук, снявшая в таких сериалах как "Однажды под Полтавой", "Райское место", "Свингеры", "Скажи только слово" и других, ответила на упреки, что ее муж-нардеп Александр Божков не пошел защищать Украину на фронте.

В интервью Алине Доротюк она рассказала, что ее супруг стал народным депутатом только на второй месяц полномасштабной войны. По ее словам, первые полгода он ничего не зарабатывал, потому что все деньги шли на ВСУ.

Саливанчук добавила, что не каждый человек может быть полезен именно на фронте, поэтому не каждому нужно брать в руки оружие и идти воевать.

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"Я никогда у него не спрашиваю о его разговорах там. Я не хочу этого слышать. Мне не интересно. Писать и говорить будут всегда. Я даже не читаю комментарии. Не каждый человек на войне может делать свое дело. Не каждому нужно воевать. Есть много людей, которые здесь могут сделать много полезного для тех, кто там", - сказала актриса.

Саливанчук считает, что для того, чтобы пойти на фронт, нужно быть смелым человеком. А если ты боишься, то будешь только мешать.

"Я была уверена, что мой однокурсник Андрей Фединчик пойдет воевать. Он всегда был такой мужик. Потому что это такой человек. Ему по-другому нельзя. Люди, которые в этом не разбираются, и будут там бояться, они могут подставить своего коллегу, воина, который рядом и просто убежать",- добавила Саливанчук.

Напомним, ранее Анна Саливанчук раскрыла секрет идеальной фигуры.

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