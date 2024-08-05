Его карьера может неожиданно завершиться.

Американский режиссер Дэвид Линч, который известен киноработами "Твин Пикс", "Малхолланд Драйв" и многими другими, рассказал о серьезном заболевании. У 78-летнего мужчины диагностировали эмфизему легких, то есть хроническое заболевание, при котором легкие увеличиваются в объеме и выдох требует больших усилий.

Причиной болезни стала многолетняя вредная привычка режиссера - курение.

"Я получил эмфизему из-за длительного курения, поэтому я привязан к дому, нравится мне это или нет. Для меня было бы очень плохо заболеть, даже простудой. Я могу пройти лишь небольшое расстояние, прежде чем у меня иссякнет кислород", - сказал Дэвид в интервью изданию Sight and Sound.

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Поэтому теперь его режиссерская деятельность может закончиться. Однако он пока не хочет окончательно бросать любимое дело.

"Мне бы это не очень хотелось", - подчеркнул мужчина.

Что известно о Дэвиде Линче

Дэвид Линч является представителем американского независимого кинематографа. Он получил много престижных наград за свой режиссерский талант, в частности, является лауреатом премии "Золотая пальмовая ветвь", у него есть приз за режиссуру Каннского кинофестиваля, а также премия "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф. Несколько лет назад британская газета "The Guardian" назвала его "важнейшим кинорежиссером нынешней эпохи".

К слову, с начала полномасштабной войны Линч поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.

Напомним, ранее у звезды "Голосу країни" Виктора Никифорова диагностировали рак.

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