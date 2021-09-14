Сюрреалистические декорации в духе фильмов Линча разрабатывала художница Миранда Макарофф. Клуб украшен огромными щупальцами, гигантскими губами и качелями.

Американский режиссер Дэвид Линч и музыкант Фаррелл Уилльямс открыли на Ибице сюрреалистичный ночной клуб El Silencio.

Об этом сообщает TimeOut.

Заведение находится прямо на пляже, на восточной стороне острова. Сюрреалистические декорации в духе фильмов Линча разрабатывала художница Миранда Макарофф. Клуб украшен огромными щупальцами, гигантскими губами и качелями.

При клубе также есть ресторан, оформленный в более сдержанных тонах.

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Линч является представителем американского независимого кинематографа.

Он - лауреат премии "Золотая пальмовая ветвь" (1990), имеет приз за режиссуру (2001) Каннского кинофестиваля, а также "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф (2006) и почётную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (2019). Также он обладает титулом Первого популярного сюрреалиста.

Британская газета The Guardian назвала его "самым важным кинорежиссёром нынешней эпохи".

Среди главных работ Дэвида Линча - телесериал Твин Пикс, фильмы Малхолланд Драйв, Простая история, Синий бархат, Дюна, Человек-слон и другие.

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Автор: Денис Прядко