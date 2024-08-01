Виктор Никифоров рассказал о своем состоянии.

Украинский певец, участник 11 сезона шоу "Голос країни" Виктор Никифоров сообщил, что у него обнаружили онкологию. Артист, который выступает под псевдонимом Gorim, рассказал, как чувствует себя после химиотерапии.

В своем Instagram музыкант опубликовал фотографию из больницы. Сейчас Виктор проходит лечение в Институте рака. Медики диагностировали у него рак крови. По словам певца, сейчас он чувствует себя хорошо.

"У меня рак - лимфома Ходжкина 2 ст. И я сейчас нахожусь на химиотерапии. Я не собираюсь делать никаких сборов (по крайней мере, пока) мы справляемся своими силами. Лечат меня в Институте рака, чувствую себя хорошо", - заверил исполнитель.

Никифоров решил не скрывать от поклонников свою болезнь, потому что сейчас борьба с ней - это самый важный аспект его жизни. А также он говорит, что после химиотерапий трудно будет скрыть онкологию.

Gorim рассказал, что в его семье уже сталкивались с раком, и, к счастью, заболевание удалось побороть. Поэтому артист не теряет надежды и надеется на лучшее.

"Поэтому к моей музыкальной и творческой жизни, за которой вы следите, сейчас добавятся еще некоторые вещи по прохождению лечения и моей борьбы с болезнью. Борьба с раком в нашей семье и в семьях некоторых моих друзей - это уже знакомая ситуация и пройденный этап. Мы это уже боролись! Пройдем еще раз. Всех целую, обнимаю и делаю музло", - поделился музыкант.

Что известно о Никифорове

Виктор родом из Харькова. Он дважды был участником "Голоса страны". Никифоров участвовал в шоу в 2017 и 2021 годах. Первый раз он присоединился к команде музыканта Сергея Бабкина. Однако во время одного из выступлений вокалист забыл слова песни своего наставника, и Бабкин решил, что Виктор покинет шоу.

Во второй раз исполнитель выбрал команду Тины Кароль. Несмотря на талант и вокальные данные, Никифорову не удалось пройти в финал.

Напомним, ранее участник "Голоса страны" Давид Маскиса получил тяжелое ранение на фронте.

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