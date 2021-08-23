Певица поддержала новых участников фестиваля "Черноморские игры".

Украинская певица Настя Каменских, которая числится в составе жюри на детском песенном фестивале "Черноморские игры", рассказала, как в свое время удостоилась гран-при фестиваля благодаря активной подготовке и веры в себя, но не без слез и переживаний.

Пережитым опытом исполнительница поделилась в своем Instagram.

"Для меня, в свое время, этот фестиваль тоже стал особенным… Я всегда шла за возможностями. В то время, самым масштабным фестивалем были "Черноморские игры", где юные вокалисты могли заявить о себе. Ну и, конечно же, победа, как оценка за все усилия и старания, была для меня равносильной оценке на отлично, поэтому мне очень хотелось получить заветное первое место. Но как в жизни часто бывает, с первого раза у меня не получилось. И даже со второго. Я дважды даже не дошла до главной сцены – финала фестиваля", – призналась певица.

"Меня это сильно расстроило, я очень переживала и плакала. Но эта боль была буквально на мгновенье. Для меня это стало вызовом, не опуская рук идти за своей мечтой, заниматься активнее", – добавила Каменских.

Читайте также"Не умею расслабляться": Настя Каменских широко открыла рот, имитируя восторгВ итоге, по ее словам, желание и скрупулезная подготовка принесли желанный результат – гран-при фестиваля.

"Этой историей я делюсь не просто так. Никогда не останавливайтесь и не принимайте препятствия или поражения, как финальную точку. Даже если с первого раза что-то не получается, главное верьте в свою мечту, не жалейте времени и сил, работайте над собой, тогда точно все получится", – уверена артистка.

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Автор: Катерина Шварц