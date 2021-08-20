Певица позировала в платье с откровенным декольте.

Украинская певица Настя Каменских поделилась первыми кадрами со съемок промо для программы ЖВЛ ("Життя відомих людей").

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

"Каждый летний день – новые проекты и сюрпризы для вас, мои любимые! Ух, какие яркие и солнечные кадры ждут вас в новом промо для 5 сезона программы ЖВЛ", – отметила она в подписи к фото.

На снимках Настя в длинном платье необычного покроя с откровенным декольте. ее волосы собраны в пучок.

"Самая красивая", "Шикарная Анастасия", "Крутой образ", "Образ неплохой, но очень откровенный", "Вся такая воздушная", – отреагировали поклонники в комментариях.

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Автор: Катерина Шварц