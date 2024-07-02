Мужчина уже много лет не общается с экс-супругой.

Украинский актер, писатель и ведущий Антин Мухарский рассказал, что не смог встретиться со своими детьми от путинистки Снежаны Егоровой.

В частности, мужчина отметил, что был на благотворительном мероприятии в Турции, где сейчас живут его потомки с мамой. Поэтому Антин хотел наконец увидеть своих двух сыновей и дочь, но не получилось.

"Я обратился в украинское консульство в Анталии с просьбой предоставить адрес проживания моих детей в Турции. Через юриста были проделаны определенные действия, но государство Турция не выдает личных данных. Поэтому я не увидел своих детей, потому что не знаю, где они проживают", - рассказал Мухарский в интервью журналистке Янине Соколовой.

Актер отметил, что с экс-супругой они не поддерживают общение, поэтому он даже не пытался звонить или писать ей напрямую.

"Это невозможно, так, как невозможно помириться с Путиным. История нашей семьи - это как история взаимоотношений двух стран, Украины и России, в такой перспективе последних 10-15 лет", - подчеркнул мужчина.

Что известно об отношениях Антина и Снежаны

Антин Мухарский и Снежана Егорова скандально развелись в 2016 году. Они прожили вместе 9 лет. У экс-супругов есть трое общих детей: Андрей, Иван и Арина.

В начале полномасштабной войны Егорова вместе с ними выехала в Турцию. Она неоднократно выражала свою приверженность кровавому режиму диктатора в собственных соцсетях. Позже путинистка даже осудила свою старшую дочь Стасю за ее поддержку Украины.

Напомним, ранее экс-супруг Снежаны Егоровой ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

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