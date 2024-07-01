Мухарский поделился, обновил ли уже данные в ТЦК.

Известный украинский актер, писатель и ведущий Антин Мухарский высказался о мобилизации. Знаменитость честно ответил, почему в начале полномасштабного вторжения не пополнил ряды ВСУ.

По словам артиста, в первые дни нападения оккупантов на Украину он присоединился к рядам ТрО. Однако это единственный его военный опыт за все это время. Антин признается, что ему страшно идти на фронт. Он до сих пор не привык к постоянным взрывам и обстрелам.

"Я в первые дни полномасштабного вторжения целых три дня прослужил в Васильковской теробороне, едва не убил СБУшника. И до сих пор когда вспоминаю об этом случае у меня просто ёкает сердце. Мне страшно. Я музыкант военного оркестра и когда рядом что-то срывается, я просто падаю без ног. Мне страшно и я отдаю грандиозное уважение людям, которые преодолевают этот страх и уходят. Я это сделать не могу. Я преклоняюсь перед этими людьми. Просто с завистью смотрю на тех, кто надел форму. И кланяюсь им до земли", - отметил Мухарский.

Как известно, писатель воспитывает троих детей, именно этим он также объясняет свое решение не вступать в ВСУ. На вопрос о том, обновил ли Мухарский уже военно-учетные данные в ТЦК, он говорит, что якобы еще не успел. Но, как сам признается, пока не спешит с этим. Однако добавляет, если получит повестку, то станет на защиту страны.

"Как человек, который честен с собой, я скажу, что мне страшно. Я действующий отец троих несовершеннолетних детей. Я уехал в марте и еще не успел обновить свои данные в ТЦК. Это мне только предстоит сделать. Буду ждать, как будут развиваться события. Я не бегу в военкомат, но если так случится, то значит такая судьба", - отметил Антин.

Что известно о Мухарском

Антин получил известность благодаря своей многогранной деятельности в различных сферах культуры и искусства. Он также известен под псевдонимом Орест Лютый. Артист начал свою карьеру как актер в театре и кино. Впоследствии он стал телеведущим и работал на нескольких украинских телеканалах, где вел различные шоу и программы.

Кроме этого, Мухарский активно занимался литературным творчеством, написав несколько книг, среди которых "Лагідна українізація". Одним из самых известных его проектов стала музыкальная группа "Орест Лютый", где он выступает под одноименным псевдонимом. Его песни отличаются острой иронией и патриотическими мотивами.

Напомним, ранее Антин Мухарский рассказал, как Снежана Егорова предлагала переехать в Россию.

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