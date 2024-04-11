Она также решила вспомнить свои медицинские навыки.

Украинская телеведущая Валентина Хамайко, муж которой сейчас служит в ВСУ, решила восстановить свой военный билет и прошла тактическую подготовку. Об этом она заявила в интервью изданию kp.ua.

42-летняя Валентина отметила, что имеет медицинское образование. Поэтому во время войны хочет быть полезной и вспомнить свои навыки.

"Я не живу иллюзиями, что война закончится сегодня или завтра. Я в последнем тяжелом разговоре с мужем сказала ему: "У меня нет иллюзий, что война не затронет и дочь Соломию, и сына Михаила. Они взрослеют". Восстановить военный билет сложно, потому что у нас это была военная кафедра. Когда я пошла восстанавливать, мне сказали, что сейчас не ко мне. Все это затянулось", - рассказала Хамайко.

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Ведущая добавила, что в 2014 году и 2023 году имела возможность пройти еще тактическую подготовку. После этого она узнала вот такие полезные лайфхаки:

"Даже для меня, человека с медицинским образованием, некоторые моменты были открытием. Например, женской прокладкой идеально фиксируется травма легких. А женскими тампонами тампонируются раны. Я бы даже подумать не могла. Мамой четырех малолетних детей я тоже буду не всю жизнь. Я делаю свое, поддерживаю уровень знаний. Единственное, чего пока не делаю, так это не хожу регулярно в тир стрелять. Потому что физически не хватает на это времени".

Напомним, недавно Валентина Хамайко призналась, как война изменила отношения с мужем Андреем Онистратом.

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