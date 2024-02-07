Женщина была инициатором развода.

Известная украинская телеведущая Валентина Хамайко впервые призналась, что была официально замужем перед отношениями с Андреем Онистратом. Женщина вышла замуж в 23 года, однако ее брак быстро закончился.

"У меня были отношения перед Андреем. Я вышла замуж, но будучи замужем, я поняла, что я очень хорошо отношусь к этому человеку, но это не любовь", - рассказала Валентина в интервью проекта "Слава+".

Женщина добавила, что не хотела продолжать эти отношения, чтобы не портить жизнь друг другу.

"Мы расстались. Я попросила развода. Мы прожили меньше года вместе", - призналась Хамайко.

Имя экс-мужа телеведущая не называет. Только добавила, что до брака они были знакомы три года.

"У нас начинались отношения, а потом мы разошлись. Потом у меня были еще одни отношения. Потом мы снова сошлись. Это была такая сложная история. Но человек ко мне хорошо относился, а я в тот момент перепутала хорошее отношение с реальными чувствами. Я долго колебалась, как это правильно сказать, и как не обидеть человека, но думаю, что я его все равно обидела", - сказала Валентина.

Женщина добавляет, что с ее стороны это было по-честному. Однако мужчина до сих пор не хочет с ней общаться.

Сейчас Валентина Хамайко уже 18 лет в отношениях с бизнесменом Андреем Онистратом. Пара воспитывает 4 детей.

Напомним, недавно Валентина Хамайко рассказала о смерти пасынка, который погиб на войне.

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