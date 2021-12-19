Между экс-коллегами по группе "НеАнгелы" разгорелся нешуточный скандал.

Украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала новые подробности конфликта с экс-коллегой по группе Викой Смеюхой.

Как пишет ТСН, в эфире шоу "Світське життя" с Катей Осадчей исполнительница заявила, что у них всегда были плохие отношения.

"В каждом женском коллективе есть какие-то траблы, но никто не ходит и не выносит это: "Меня били!". Но она тоже меня била, когда я была беременная, и что? – заявила Каминская. – Я не хожу и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью, фу. Мы работали 15 лет".

По ее словам, Смеюха нередко над ней издевалась.

"Мы на съемках, я даю интервью. Когда меня снимают, она специально просит включить музыку, чтобы меня не было слышно. Она провоцирует, а я как дура на эти провокации ведусь", – отметила Каминская.

Читайте такжеВика Смеюха оконфузилась в шоу "Хто зверху": с нее сползло платье, а под ним - ничегоОна добавила, что несколько раз пыталась уйти из группы, но оставалась и терпела из-за гонораров, которые помогали ей содержать детей:

"Я не могла с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может, я и абъюзер, может и занималась буллингом, но работать с тупой столько лет невозможно".

Ранее Слава Каминская уже отвечала на обвинения Виктории Смеюхи. Между певицами разгорелся бурный скандал, обе решили отстаивать свое мнение публично. Смеюха утверждала, что Каминская ее била и унижала, а ее "заклятая" подруга честно рассказала о драке и вскрыла грязные подробности.

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Автор: Виолетта Орлова