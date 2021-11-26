Каминская ответила на обвинения в травле и побоях.

Слава Каминская ответила на обвинения Виктории Смеюхи, с которой она 15 лет выступала в составе группы "НеАнгелы". Между певицами разгорелся бурный скандал, обе решили отстаивать свое мнение публично. Смеюха утверждала, что Каминская ее била и унижала, а ее "заклятая" подруга честно рассказала о драке и вскрыла грязные подробности.

Каминская отправилась защищать свою честь в интервью "Слава+", которое уже появилось на YouTube. Певица признала, что однажды она поднимала руку на Смеюху. В тот момент она была беременной.

Не так давно Смеюха заявила, что Каминская была абьюзером и постоянно ее унижала. Однако ее бывшая коллега по группе не стала молчать. По словам Славы из "НеАнгелов", Смеюха постоянно опаздывала и нередко демонстрировала неуважение к фанатам. Один из таких моментов и стал причиной драки.

Каминская, будучи на восьмом месяце беременности, прождала опаздывающую Смеюху 40 минут. Вместе с певицей был Эдгар Каминский, на тот момент состоявший с ней в браке, и ее близкая подруга.

"Я сказала: имей уважение к моему положению. А она ответила: а что, беременность - это болезнь? Я говорю: еще раз такое скажешь - дам в тыкву. Она ответила: это я тебе дам, потому что я сильнее. Ну а дальше я уже не помню, у меня штора упала", - описала момент драки Каминская.

По словам Славы из "НеАнгелов", сейчас Смеюха пытается "пиариться" за ее счет. Каминская настолько возмущена поступком коллеги, что даже отменила все концерты и корпоративы, на которые она была приглашена вместе со Смеюхой.

Теперь Каминская не будет выступать в составе "НеАнгелов" и не хочет иметь ничего общего со Смеюхой.

Напомним, скандал между Славой и Викой из "НеАнгелов" начался после того, как Смеюха на камеру изрезала торт с фотографией Каминской. После этого певицы неоднократно устраивали публичные перепалки.

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Автор: Полина Кузенко