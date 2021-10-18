Слава Каминская не скрывает, что ей удалось сохранить дружеские отношения с бывшим мужем. Ранее она и вовсе отмечала, что думает о воссоединении с Эдгаром Каминским.

Украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская провела воскресенье в компании бывшего супруга Эдгара Каминского и детей. Она покорила сеть осенними снимками, которые были сделаны в столичном ботаническим саду.

Семейные фотографии она разместила на своей личной странице в Instagram.

Каминская предстала в стильном спортивном костюме изумрудного цвета и белых кроссовках. Сверху артистка надела пальто. Фото "украсили" ее дети: 6-летний Леонард и 5-летняя Лаура.

Читайте такжеСтаршая сестра Ким Кардашьян впервые выйдет замужСын позировал в оранжевых спортивных штанах и черной куртке. Лаура, которая является точной копией своей звездной мамы, была одета в желтый костюм и черную жилетку.

Отметим, что атмосферные кадры сделал экс-муж артистки Эдгар Каминский. К слову, бывшие влюбленные расстались в 2019 году, однако им удалось сохранить хорошие взаимоотношения.

"Какие же вы, с такой любовью эти фото сделаны... Когда действия действительно говорят больше, чем слова", "Какие же красивые его глазами", "Такие дети красивые получаются только в любви! Вы большие молодцы за то что полюбили друг друга", "Как красиво вас видит Эдгар!", "С благодарностью за таких деток", — отметили пользователи cети.

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Автор: Каролина Гайдук