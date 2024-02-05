Мужчина думал, что выплаты будут большими.

Украинский музыкант Павел Зибров откровенно рассказал, какую пенсию имеет сейчас. 66-летний мужчина отметил, что все его награды особо не повлияли на денежную выплату от Пенсионного фонда.

"Пенсия за выслугу лет делается. Есть надбавка, кажется, 20%. Но я думал, что они все подсчитывают и делают плюс-плюс-плюс, я еще и участник боевых действий в Афганистане (45 лет назад воевал), и народный артист, и грамоты за заслуги есть. Я думал, что все это суммируют и будет пенсия 50 000", - сказал Павел в интервью проекту "33 вопроса от Люкс Фм".

Однако оказалось, что все не так. Павел Николаевич впервые откровенно назвал реальную сумму пенсии.

"Пенсия у меня 7 500. Раньше были еще льготы - это талончики давали и ты шел и машину за 9000 рублей покупал Волгу. Если ты заслуженный артист, то Жигули за 5 000 мог купить. Вот такая была привилегия. Давали участки под застройку в Конча-Заспе", - рассказал певец.

Однако отметил, что он себе не успел ничего взять и не пользовался льготами, которые были когда-то.

Напомним, недавно Павел Зибров признался, как зарабатывает в условиях войны. Оказалось, что он дает благотворительные концерты, а его театр песни не работает. Однако ему помогает зарплата за преподавательскую деятельность в Киевском национальном университете культуры и искусств, куда его пригласил Михаил Поплавский.

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