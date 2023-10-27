Он говорит, что должен быть закон, который исправит несправедливость.

Украинский музыкант Павел Зибров много лет общался с Таисией Повалий. Они работали на одной сцене 28 лет. Однако в начале полномасштабного российского вторжения оказались по разным сторонам баррикад.

Зибров остался в Украине и всячески начал помогать украинской армии, а вот Повалий с мужем осталась жить в России и выслуживаться перед диктатором Владимиром Путиным. Более того, она вывезла свою маму из Украины в Россию.

Недавно стало известно о том, что Повалий и вовсе получила российское гражданство. А произошло это 24 августа, в День независимости Украины. Зибров говорит, что это совсем не стечение обстоятельств.

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"Кремль ей платит хорошие деньги, и уверен, что использует в своей пропаганде по полной. И это тоже: получила в такой день российское гражданство народная артистка Украины. Они же ее так там объявляют! Посмотрите, она на их мероприятиях поет о России-матушке! Этим кормится с кремлевской помойки. А ее все затягивает и затягивает туда – уже только уши торчат!" - сказал Зибров в интервью "Обозревателю".

Кроме того, артист призвал лишить Повалий гражданства Украины:

"Надо поскорее забрать у нее гражданство и звание! Придумать нужно, как это сделать: новый закон, три закона – но несправедливость исправить. Потому что выступает перед российскими оккупантами, и ее объявляют: народная артистка Украины. А они в зале: "С нами Украина! С нами Таисия Повалий, поддерживающая нашу СВО (так в России называют полномасштабное вторжение, - УНИАН)". Стыдно!"

Напомним, ранее предательница Повалий пожаловалась на перекошенное лицо.

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