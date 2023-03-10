Как оказалось, певца спасает помощь Поплавского.

Украинский певец Павел Зибров рассказал, как он зарабатывает и живет в условиях полномасштабной войны. По словам артиста, сейчас он дает благотворительные концерты, а его театр песни не работает.

Однако Зибров отмечает, что он и его семья "неплохо" живут. Сейчас певец работает в Киевском национальном университете культуры и искусств, куда его пригласил Михаил Поплавский.

"Неплохо живем, потому что есть какое-то состояние, которое, слава Богу, было. Я еще преподаю, честно говоря, ушел с 1 сентября к Михаилу Михайловичу Поплавскому. Он попросил, говорит: "Паша, возглавь кафедру... Я хочу, чтобы ты был заведующим кафедрой эстрадного пения". Я принял его предложение, я счастлив", - признался он интервью Олесе Бацман.

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Сначала Зибров думал, что не хочет идти на кафедру, ведь он 15 лет преподавал, а потом у него был 7-летний перерыв. Он боялся ответственности. Однако потом Поплавский позвонил Зиброву и попросил позвать его жену Марину. Ей он сказал:

Марина, это будет тебе на коммуналку. Это будет тебе зарплата.

Так, Зиброву предложили работу, благодаря которой он имеет возможность оплачивать коммунальные услуги и жить в условиях полномасштабной войны РФ против Украины. Он отмечает, что это ему помогает "держаться на плаву".

"Вы знаете, это выручает. Потому что театр песни Павла Зиброва закрыт. Однако за него нужно платить, за дачу, где мы живем, за квартиру", - добавил певец.

Зибров также рассказал, что ему нравится работать с молодежью. Он старается хорошо выглядеть, чтобы не позориться перед студентами.

Напомним, недавно Зибров показал редкое фото с дочерью-красавицей. 25 - летняя наследница артиста работает на папу - помогает ему в творческих делах.

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