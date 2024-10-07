Он также рассказал, что помогло ему начать новую жизнь.

Известный канадский певец Джастин Бибер, который сейчас фигурирует в скандале с рэпером P. Diddy, рассказал о своей зависимости. Об этом пишет издание The Standard.

30-летний артист признался, что ранее имел серьезные проблемы с наркотиками. Более того, иногда злоупотребление запрещенными веществами доходило до катастрофических моментов. Например, личная охрана каждый вечер проверяла, жив ли Бибер.

"Я чувствовал, что умираю. Моя охрана приходила ко мне ночью, чтобы проверить пульс Люди не понимают, насколько все было плохо, это действительно ужасно", - отметил певец.

Он также вспомнил, как начинались дни с наркотической зависимостью. Джастин просыпался и сразу принимал таблетку, а потом курил траву. Но позже парень сам понял, что нужно менять собственную жизнь.

"Становилось просто страшно. Я как-то сказал: "Если Бог существует, то я пройду через это. Боже, проведи меня через это, а я сделаю все остальное". И я это сделал", - сказал певец.

Что известно о Джастине Бибере

Джастин стал популярным еще будучи ребенком. Тогда музыкальный менеджер наткнулся на одно из его видео на YouTube и начал с ним сотрудничество. Через некоторое время подросток подписал контракт со звукозаписывающей компанией "Island Records".

Первый сингл Бибера "One Time" вышел в 2009 году и сразу попал на первые строчки Канадского рейтинга топ-10.

Он стал первым исполнителем, который имеет сразу семь песен с дебютного альбома в рейтингах "Billboard Hot 100".

Напомним, недавно Джастин Бибер впервые стал отцом. Его жена Хейли родила сына Джека Блюза Бибера.

Вас также могут заинтересовать новости: