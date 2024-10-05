В деле появились новые подробности.

Самый громкий скандал в Голливуде с известным рэпером P. Diddy, он же Шон Комбс, набирает еще больше оборотов. Об этом пишет Page Six .

Недавно артиста обвинили в сексуальном насилии и торговле людьми. Позже стало известно, что 120 человек подали судебные иски на рэпера. Самой молодой жертве было всего 9 лет, а самой старшей - 38 лет. Также отмечалось, что рэпер мог издеваться над своим подопечным Джастином Бибером.

На днях в сети появилось архивное видео 2011 года, на котором P. Diddy заявил, что у них с Бибером дружба. Наставник еще молодого артиста сказал, что парень очень талантливый.

Видео дня

"Мы стали друзьями. Он не боится мне звонить и просить совета. Помимо его таланта, он один из лучших детей, которых вы могли знать", - сказал P. Diddy.

Рэпер также добавил, что подарил машину певцу и у него был доступ к его дому и вечеринкам. Однако подробностей решил не раскрывать и подчеркнул, что Бибер тоже будет держать язык за зубами.

"Джастин знает, что лучше не говорить о вещах, которые он делает. Это не для всех. Где мы проводим время и что мы делаем, мы не можем раскрыть", - ответил тогда рэпер.

Но сейчас на фоне слухов о вероятном преступлении со стороны рэпера, такие признания воспринимают как доказательства в издевательствах. Однако пока официально Джастин Бибер ничего не комментирует.

Что известно о скандале с P. Diddy

В сентябре артисту предъявили обвинения в сексуальном насилии, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, перевозке для проституции и рэкете. Позже оказалось, что свидетелями его преступлений могли стать многие известные люди, которые годами молчали. Среди них: Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес, Опра Уинфри, Уилл Смит и другие.

К слову, сейчас рэпера арестовали. Во время обыска ФБР обнаружило в его доме наркотики, оружие и более тысячи бутылок детского масла. Но сам P. Diddy отрицает свою вину.

Напомним, ранее ведущая Катя Осадчая отреагировала на громкий скандал с P. Diddy.

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