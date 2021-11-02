Дурнев считает, что Зеленский на посту президента переоценил свои силы.

Известный украинский шоумен и телеведущий Алексей Дурнев рассказал, что думает о президентстве Владимира Зеленского, а также поведал историю своего знакомства с ним.

Об этом шоумен рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Дурнева, Зеленский "как-то старается, но ему очень тяжело".

"И вообще, я думаю, что он достаточно переоценил свои силы. Опять же, учитывая то, какой багаж знаний должен быть у человека, чтобы в такой сложной стране, как наша, разобраться со всем этим количеством проблем", - сказал он, добавив, что Зеленский пока "практически ни с чем не разобрался". В качестве примера своих слов Дурнев привел войну на Донбассе, которая до сих пор не завершена.

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"Я ему не завидую, честно говоря. Нужно понимать, что Зеленский и так неплохо жил. У него все было. У него была народная любовь. Всех народов, понимающих его творчество. У него были деньги, безусловно. И я думаю, в необходимых любому человеку, достаточных количествах. И спокойный сон, насколько это может быть у человека, управляющего такой крупной медиаимперией. А теперь ему сильно тяжелее. Поэтому завидовать Зеленскому - это…", - задумчиво сказал шоумен.

По его словам, с Зеленским он познакомился порядка восьми лет назад на дне рождения общих друзей.

"Я был достаточно пьяным и пошел в туалет, а в этот момент он из туалета вышел, и я сказал… Я просто люблю очень творчество Леся Подервянского. Я ему сказал: "Вот, Владимир Александрович, мєсто встрєчі ізмєніть ніззя, бл**ь". Он на меня вот так посмотрел - и пошел себе дальше", - вспомнил Дурнев.

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Автор: Виолетта Орлова