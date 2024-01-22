Мальчику стало плохо.

Звезда сериалов "Однажды под Полтавой", "Свингеры" и других киноработ, украинская актриса Анна Саливанчук, пожаловалась в Instagram на проблемы со здоровьем младшего 3-летнего сына Никиты.

"Никита сегодня рвал 7 раз, поэтому он не в садике. По дороге в сад с ним это случилось. Я поехала на тренировку, ждала ответа врача. Она решила, что это поднялся ацетон. Я купила тест-полоски, но, к сожалению, с ними что-то не так. Они не изменили своего цвета, я аж две сделала и им ничего. Я буду вызывать скорую, чтобы сделали сыну укол", - рассказала Анна.

Далее женщина показала свою аптечку и чем пытается лечить сына.

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"Лечу его сейчас то кислой, то сладкой водой. Даю лекарства против тошноты и готовлю бульон", - добавила женщина.

Однако похже Анна сообщила, что мальчику стало лучше.

"Скорую не вызвала, справилась сама. Ну, не совсем сама. Даже не ожидала такого быстрого результата", - добавила актриса.

Однако что именно помогло Никите - Саливанчук не написала.

Напомним, актриса Анна Саливанчук недавно рассказывала о проблемах со здоровьем старшего сына Глеба во время отдыха в Португалии. У мальчика была вирусная инфекция. Впоследствии подхватила этот вирус и сама Анна, но сейчас с ней и Глебом все хорошо.

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