Хореограф поздравил папу с важным праздником.

Известный украинский хореограф Владислав Яма, который после начала полномасштабного вторжения живет за океаном, показал семейное фото. Звезда поделился кадром с сыном и отцом.

В своем Instagram танцор не часто показывает своих родных, особенно после переезда в США. Однако по случаю праздника Дня отца 16 июня Яма опубликовал снимок, на котором показался в объятиях отца Николая Петровича. Также на фото был сын хореографа - Лев. Трое мужчин позировали на камеру, демонстрируя продолжение рода.

В подписи к фото знаменитость не рассказал, когда именно сделано фото. Он лишь поздравил мужчин с Днем отца на английском.

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К слову, хореограф с начала полномасштабного вторжения вместе с семьей живет в США. Он заверял, что выехал якобы 24 февраля 2022 года, когда мужчинам еще можно было выезжать за границу. Позже танцовщик рассказал, что в первые дни нападения россиян находился в Запорожской области, где помогал родителям эвакуироваться.

На днях Яма рассказал, что живет в Майами, и рассекретил как зарабатывает на жизнь. Влада постоянно хейтят в сети. Поклонники убеждены, что он должен был остаться на родине и помогать военным.

Напомним, ранее Влад Яма впервые показался с длинными волосами на голове. Он решил сменить имидж.

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