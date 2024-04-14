Украинский хореограф Влад Яма, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал с семьей в Майами, поделился в своих социальных сетях новым фото.
В кадре он появился в абсолютно неожиданном образе. Танцор впервые показался с волосами на голове. Сейчас у него стрижка под каре в светлом оттенке.
Также Яма до сих пор носит усы и бороду. И если это уже привычно для его поклонников, то волосы - нет. А все потому, что Влад со времен публичности всегда ходил лысым.
"Вижу вас", - лаконично подписал снимок Влад.
К слову, хореограф до сих пор продолжает вести свои соцсети на русском языке. О войне в Украине в последнее время он молчит.
Что известно о Владе Яме
С начала большой войны Влад Яма живет в Америке. Поговаривают, что он заплатил пограничникам крупную сумму, чтобы его выпустили за границу. За побег его неоднократно хейтили, в том числе и ведущий Егор Гордеев, который сказал, что удивляется поведению хореографу, однако тот сам должен отвечать за свои поступки.
Кроме того, в социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что несколько раз он анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.