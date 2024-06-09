Хореограф также ответил, в каком городе живет.

Известный украинский хореограф Владислав Яма, который после начала российского вторжения сбежал за границу, рассказал, чем занимается в США. Танцовщик также рассекретил, в каком американском городе он живет.

Яма неожиданно появился на своей странице в Instagram и оставил окошко для вопросов подписчиков. Один из его поклонников поинтересовался у Влада, где он проживает, и чем зарабатывает на жизнь. В ответ на это танцовщик рассказал, что сейчас живет в Майами, штат Флорида.

По его словам, он продолжает заниматься танцами и развивать свою карьеру за океаном. В частности, артист преподает танцы в американских студиях и проводит частные уроки для иностранцев.

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"Майами. Преподаю частным образом в нескольких студиях. А иногда и в частных спортзалах дома у клиентов", - объяснил хореограф.

Стоит указать, что Яма уже несколько лет со своей семьей живет в Америке. Иногда танцовщик постит архивные фото из Украины, чем постоянно возмущает граждан, однако обычно он редкий гость соцсетей. Несколько раз Влад анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Ранее по сети ходили слухи, что он даже заплатил пограничникам крупную сумму, чтобы его выпустили за границу. За это его постоянно хейтят поклонники и называют предателем в Украине.

Напомним, ранее Влад Яма впервые показался с длинными волосами на голове. Вероятно, он решил сменить имидж.

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