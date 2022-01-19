Певица отдыхала на Мальдивских островах.

Популярная певица Вера Брежнева решила отдохнуть от городской суеты на Мальдивах. Всю неделю она показывала фотографии из этого райского места.

"Пролетела неделя моего волшебного отпуска... И помимо спокойствия, красоты вокруг, меня так же наполняло это внутри... Место, люди, события, еда. Все было идеально. Даже то, что я немного приболела на пару дней, не помешало мне насладиться происходящим. Пусть весь год будет таким же роскошным, как этот отпуск", - написала Брежнева.

В последний день отдыха звезда решила поделиться еще одной серией снимков в черном раздельном купальнике. Она позировала в разных позах, демонстрируя свою стройную фигуру.

Читайте такжеВика Смеюха резко ответила хейтерам, обвинившим ее в отфотошопленной талии"Все позавидовали вам", "Все прекрасно", "Жаришка", "Вера, у вас великолепная фигура", "Обладаете красотой, которая уникальна", - засыпали Веру комплиментами в сети.

Напомним, ранее Вера Брежнева показалась без грамма макияжа и фильтров.

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