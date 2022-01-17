Певица похвасталась естественной красотой.

Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в своем инста-блоге фотографию, на которой позирует в леопардовом бюстгальтере и шелковом халатике.

При этом звезда решилась показать свою естественную красоту и предстала перед поклонниками без грамма косметики и фильтров. Отметим, что Брежнева чаще всего наносит легкий повседневный макияж, который едва заметен на ее лице. Но сейчас она решила отдохнуть от декоративной косметики и дать лицу "подышать".

Читайте такжеЗвезда сериала "Поймать Кайдаша" ушел от жены после 24 лет брака"Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь… Передаю вам немного тепла и солнца из Мальдив", - подписала фото звезда.

"Красотка", "Прекрасная и солнечная Вера", "Вау, мило", "Какая же ты прелесть", "Хороша чертовка", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Вере Брежневой стало плохо во время левитации на съемках клипа "Тихо".

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