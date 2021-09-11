Американский актер Бен Аффлек вышел на красную дорожку Венецианского фестиваля вместе со знаменитой певицей Дженнифер Лопес. Последний раз пару видели вместе на подобном мероприятии еще в далеком 2003 году.
Заметил пару на фестивале фотограф агентства Reuters.
Бен Аффлек и Джей Ло появились вместе на премьере фильма "Последняя дуэль".
Пара, как всегда, выглядела элегантно и сдержано. Аффлек выбрал для вечера классический черный смокинг с бабочкой. В свою очередь Джей Ло предстала в элегантном белом платье в пол от Georges Hobeika с глубоким V-образным вырезом, который украсили цепочкой кристаллов Swarovski и бриллиантами Cariter.
Пара постоянно держалась за руки, улыбались друг другу, а Аффлек не стеснялся целовать возлюбленную.
Что известно о романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес
Впервые Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х. Встречаться пара начала в июле 2002 года, а в ноябре объявили о помолвке. Вот только долгожданной свадьбы фанаты так и не дождались, ведь в сентябре 2003 года пара рассталась, хотя до заветного дня оставалось всего за несколько дней.
Первые слухи о том, что Джей Ло с Бен Аффлек снова вместе появились весной текущего года, когда их заметили на совместных прогулках. Позже появились фото с их совместного отдыха, а на день рождения Джей Ло пара подтвердила свои отношения.