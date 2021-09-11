Пара пришла на премьеру фильма "Последняя дуэль".

Американский актер Бен Аффлек вышел на красную дорожку Венецианского фестиваля вместе со знаменитой певицей Дженнифер Лопес. Последний раз пару видели вместе на подобном мероприятии еще в далеком 2003 году.

Заметил пару на фестивале фотограф агентства Reuters.

Бен Аффлек и Джей Ло появились вместе на премьере фильма "Последняя дуэль".

Пара, как всегда, выглядела элегантно и сдержано. Аффлек выбрал для вечера классический черный смокинг с бабочкой. В свою очередь Джей Ло предстала в элегантном белом платье в пол от Georges Hobeika с глубоким V-образным вырезом, который украсили цепочкой кристаллов Swarovski и бриллиантами Cariter.

Пара постоянно держалась за руки, улыбались друг другу, а Аффлек не стеснялся целовать возлюбленную.

Что известно о романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Впервые Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х. Встречаться пара начала в июле 2002 года, а в ноябре объявили о помолвке. Вот только долгожданной свадьбы фанаты так и не дождались, ведь в сентябре 2003 года пара рассталась, хотя до заветного дня оставалось всего за несколько дней.

Первые слухи о том, что Джей Ло с Бен Аффлек снова вместе появились весной текущего года, когда их заметили на совместных прогулках. Позже появились фото с их совместного отдыха, а на день рождения Джей Ло пара подтвердила свои отношения.

Автор: Анастасия Горбачева