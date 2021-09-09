Судя по всему, актеры планируют посетить показ фильма "Последняя дуэль".

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы фотокамер в Венеции. Артисты приехали на кинофестиваль вместе.

Пару заснял фотограф агентства Reuters.

Их появление на кинофестивале может стать первым совместным посещением публичного мероприятия после многочисленных слухов о воссоединении одной из самых ярких пар Голливуда.

Актеров заметили за день до показа фильма "Последняя дуэль" на фестивале. Аффлек написал сценарий для картины, а также сыграл в фильме одну из ролей.

Дженнифер Лопес была в белоснежном платье с кружевными вставками, а Аффлек – в темном свитере и брюках. На многих фото они держатся за руки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Читайте также"Отобрал авто": бывшего Джей Ло осудили за "мерзкий" поступокКак известно, Лопес с Аффлеком начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. Но в сентябре 2003-го, всего за несколько дней до свадьбы, они расстались.

Несколько месяцев назад в сети стали появляться слухи об их воссоединении.

Разговоры об этом подогрели яркие фото из Сен-Тропе, где актеры на яхте отпраздновали день рождения ДжейЛо 24 июля.

Венецианский кинофестиваль

78-й Венецианский международный кинофестиваль стартовал 1 сентября после летнего затишья в связи с пандемией коронавируса.

В основную программу кинофестиваля в этом году вошел 21 фильм. Среди них:

"Параллельные матери" Педро Альмадовар;

"Спенсер" Пабло Ларраин;

"Америка Латина" Дамиано и Фабио Д'Инноченцо;

"Другое слово" Стефан Бризе;

"Коробка" Лоренцо Вигас.

Жюри этого года возглавил южнокорейский режиссер ("Паразиты") Пон Чжун Хо.

Автор: Катерина Шварц