Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы фотокамер в Венеции. Артисты приехали на кинофестиваль вместе.
Пару заснял фотограф агентства Reuters.
Их появление на кинофестивале может стать первым совместным посещением публичного мероприятия после многочисленных слухов о воссоединении одной из самых ярких пар Голливуда.
Актеров заметили за день до показа фильма "Последняя дуэль" на фестивале. Аффлек написал сценарий для картины, а также сыграл в фильме одну из ролей.
Дженнифер Лопес была в белоснежном платье с кружевными вставками, а Аффлек – в темном свитере и брюках. На многих фото они держатся за руки.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Читайте также"Отобрал авто": бывшего Джей Ло осудили за "мерзкий" поступокКак известно, Лопес с Аффлеком начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. Но в сентябре 2003-го, всего за несколько дней до свадьбы, они расстались.
Несколько месяцев назад в сети стали появляться слухи об их воссоединении.
Разговоры об этом подогрели яркие фото из Сен-Тропе, где актеры на яхте отпраздновали день рождения ДжейЛо 24 июля.
Венецианский кинофестиваль
78-й Венецианский международный кинофестиваль стартовал 1 сентября после летнего затишья в связи с пандемией коронавируса.
В основную программу кинофестиваля в этом году вошел 21 фильм. Среди них:
- "Параллельные матери" Педро Альмадовар;
- "Спенсер" Пабло Ларраин;
- "Америка Латина" Дамиано и Фабио Д'Инноченцо;
- "Другое слово" Стефан Бризе;
- "Коробка" Лоренцо Вигас.
Жюри этого года возглавил южнокорейский режиссер ("Паразиты") Пон Чжун Хо.